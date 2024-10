Un video per 'riempire il vuoto' contro il bullismo a scuola

Si intitola 'Riempire il vuoto, insieme contro il bullismo' ed è lo spot video animato realizzato nell'ambito di 'Inclusi. Dalla scuola alla vita, andata e ritorno'. Si tratta di un progetto triennale selezionato dall'impresa sociale 'Con i Bambini' nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che coinvolge 52 organizzazioni del Terzo settore in tutta Italia nel promuovere una scuola e un territorio equi e accessibili a tutti. A realizzare il filmato è l'agenzia di comunicazione Out of the blue, che ha affidato tutte le attività - dallo storyboard all'ideazione dei bozzetti e degli sfondi, dalle animazioni al montaggio, fino al voice-over - a dei giovani con autismo, sotto la guida di professionisti esperti. Il video rappresenta un messaggio agli insegnanti e agli adulti in generale, che in generale sono chiamati a "riempire un vuoto".



La soluzione, secondo gli studenti, per contrastare il bullismo nella scuola, in particolare quando coinvolge la disabilità, è - secondo un'indagine di Inclusi - accorciare la distanza con gli insegnanti: sono loro che, in quanto educatori, possono e devono fare la differenza, utilizzando gli strumenti del dialogo e della condivisione, non delle punizioni".

"Nella comunicazione mediata, che include arte, fotografia, comunicazione digitale e altre forme espressive, le persone con autismo - commenta Maria Vittoria Gatti, ideatrice e responsabile di Out of the Blue - possono eccellere grazie alla loro sensibilità e capacità specifiche. Se adeguatamente supportate, queste abilità possono trovare un proficuo impiego in campo lavorativo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA