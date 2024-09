Quirinale, arriva la Costituzione nella lingua dei segni

In occasione della Giornata Internazionale delle Lingue dei segni, l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ENS, in collaborazione con la Presidenza della Repubblica, ha realizzato un video che illustra, nella lingua italiana dei segni, i principi fondamentali della Costituzione. L'obiettivo è quello di rendere accessibile la Carta Costituzionale a tutti i cittadini. In lingua dei segni per ora sono stati tradotti i primi 12 articoli del testo.

Il video è visibile anche sul sito della Presidenza della Repubblica (www.quirinale.it). A tradurre in lingua dei segni i primi 12 articoli, sono i consiglieri nazionali del Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI): il presidente Yuri Daniele Di Stefano, la vicepresidente Sonja Maria Tomasello, le consigliere Emanuela Arma e Maura Ciardelli. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.



