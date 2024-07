Rete socio-sanitaria e assistenziale per il G7 su disabilità

La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha annunciato l'istituzione e l'insediamento pubblico della Rete socio-sanitaria e assistenziale in vista del G7 Inclusione e Disabilità che si terrà in Umbria il 14,15 e 16 ottobre.

Insieme a lei, per l'annuncio nel salone d'Onore di palazzo Donini a Perugia dopo la riunione di coordinamento di ieri, erano presenti anche Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, e Paola Fioroni, presidente dell'Osservatorio regionale per le persone con disabilità.

Come ha ricordato la ministra, la Rete infatti viene istituita insieme alla Regione ma anche con altri partner che si occupano di temi sanitari, socio-sanitari e sociali "per garantire nei tre giorni della durata del G7 un punto di riferimento solido per i bisogni delle persone attese che dovranno essere gestite dal punto di vista socio-assistenziale".

Per Locatelli l'attenzione si concentrerà soprattutto durante la giornata del 14 ottobre ad Assisi "quando ci saranno tante persone con disabilità che arriveranno in piazza".

La ministra Locatelli ha quindi affermato che sarà messo a disposizione un numero di telefono e una e-mail dedicata "per rispondere in maniera veloce e dedicata ai bisogni immediati, in modo che si possa intervenire per le esigenze di tipo assistenziale che non sono legate quindi all'emergenza sanitaria del 118, che ha naturalmente un percorso suo specifico".

Locatelli ha parlato della Rete anche come di "un percorso virtuoso e modello che potrà proseguire". Ricordando il dialogo tra mondo istituzionale, associativo, sociale e assistenziale, la ministra ha nominato anche i soggetti coinvolti: prefettura, questura, forze dell'ordine, direttore regionale alla sanità, vigili del fuoco, protezione civile, 118, Usl Umbria 1 e 2, croce rossa, la rete di volontari, Aism, il Serafico di Assisi ed anche i Comuni di Perugia e Assisi.

Secondo la ministra, inoltre, tutta l'organizzazione "sta andando avanti in maniera precisa, attenta e veloce". E visto che ormai non manca molto all'evento, Locatelli ha parlato anche della questione preregistrazioni: "Dai primi di settembre ci sarà anche un sito dedicato con tutte le informazioni e dove sarà quindi possibile preregistrarsi per ottimizzare i tempi e per una migliore partecipazione delle persone".

"Stiamo anche definendo il numero dei partecipanti - ha concluso Locatelli - ma possiamo dire che sarà intorno alle 3mila persone, un numero dato dalla capienza delle due piazze ad Assisi e dalle ragioni di sicurezza gestite nel comitato di ordine pubblico".



