Arriva ResponsAbilmente, il canale ANSA sull'inclusione

Da oggi è possibile consultare tra i canali specializzati dell'ANSA anche ResponsAbilmente. Un sito interamente dedicato all' inclusione, alla diversità, alle diverse abilità, alle attività di responsabilità sociale e al terzo settore. Un ambito che rappresenta la spina dorsale del tessuto sociale italiano e al quale ANSA vuole dare evidenza. Una piattaforma per dare spazio alle esigenze di tutti e alle iniziative per il sociale che vedono coinvolte imprese, fondazioni, istituzioni e il grande universo del terzo settore.



Con questa iniziativa e nel suo spirito costitutivo, l'ANSA vuole porsi al servizio di queste realtà dando un contributo al cambiamento del sistema culturale e sociale del paese che spesso fa della solidarietà un tassello fondamentale. ANSA vuole contribuire ad allacciare il tessuto economico e quello istituzionale per porlo al servizio dei bisogni della comunità.



Su ResponsAbilmente il lettore troverà spazi dedicati ai valori condivisi, ai comuni virtuosi, allo sport, alle attività delle istituzioni, del volontariato, delle imprese e delle fondazioni e soprattutto troverà le storie e le vite normali di tanti eroi quotidiani. ResponsAbilmente vuole essere un punto di incontro per informare tutti e comunicare il cambiamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA