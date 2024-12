MagoS, tutti hanno il diritto di sognare in grande

"L'importanza di sognare e della libertà che tutti possano farlo. In grande! E allora via i pregiudizi, via i muri, via ogni barriera". E' il messaggio contenuto in 'Il coraggio di sognare', quarto brano musicale di un ragazzo autistico di nome Simone, in arte MagoS che lo ha presentato da protagonista di uno show a San Severo, sua terra natia. MagoS, infatti, per l'occasione è diventato "Primo Cittadino" e, con l'amichevole partecipazione del "vero" Sindaco Lidya Colangelo ha salito i gradini di Palazzo Celestini, si è affacciato al balconcino privato e ha ricevuto in consegna la preziosa fascia da Sindaco.



E così ha fatto il suo primo discorso "cantato" alla presenza del Consiglio Comunale, ricevendo un applauso scrosciante. "E' tutto un sogno? Certamente sì - ha riflettuto l'artista - ma contiene un messaggio reale. E' diritto di tutti vivere in maniera "completa", affiancando al reale l'esperienza onirica, che tanto rinfranca lo spirito e sprona verso nuovi orizzonti. Perché non devono mai esserci confini stabiliti a priori, figli di pregiudizi e di diagnosi trasformate in lettere scarlatte".



MagoS non perde occasione nei suoi video, realizzati dal videomaker Alessandro Russi, di mostrare la sua bella cittadina e di favorire in vario modo l'inclusione sociale. Questa volta per attuare quest'ultima si è avvalso della professionalità di Anna la Donna, Interprete Lis, per tradurre la sua canzone nella lingua dei segni italiana, affinchè nessuno possa sentirsi escluso.



Per MagoS si tratta del quarto singolo dopo "Ali in tasca", il suo primo brano che ha riscosso un ottimo successo di pubblico e critica, cui sono seguiti "Paronomasia" e "Con gli occhi dell'amore". MagoS ha ricevuto diversi premi tra cui un riconoscimento alla Camera dei Deputati per il suo impegno musicale e sociale e il Premio nazionale del Giullare. Questo è il suo viaggio verso la felicità.

