La ministra per le Disabilità Locatelli a Forum ANSA: "90 milioni per l'autonomia abitativa"

"Novanta milioni assegnati dalla Commissione Europea dal fondo di coesione e sviluppo li vogliamo destinare alla dimensione abitativa per le persone con disabilità, in particolare ristrutturazione di immobili e appartamenti". Lo ha annunciato la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli partecipando al Forum ANSA. "Abbiamo tantissime realtà del territorio e del Terzo Settore che - ha spiegato - hanno la possibilità di creare percorsi di autonomia abitativa ma non hanno la possibilità economica di ristrutturare. Abbiamo tantissime strutture abbandonate o appartamenti che non sono più abitati che richiedono investimenti notevoli e credo sia fondamentale dare un supporto per una svolta anche al 'Dopo di noi'".

"L'Italia ha coltivato il tema sull'inclusione, portandolo all'attenzione pubblica, anche se c'è tanta strada ancora da fare, ci sono diversi limiti culturali da cancellare come sostituire la parola handicappato sostituendolo con 'persona con disabilità'. Abbiamo maturato i tempi per togliere la parola 'minorati' nell'articolo 38 della Costituzione, penso che ci sia bisogna fare una attualizzazione", ha detto la ministra.

"Avere un ministero della Disabilità con portafoglio? Me lo auguro, ce l'ho messa tutta, ho creato un fondo unico perché si dia dignità al ministero, noi non molliamo su niente e miei colleghi mostrano la loro voglia di coinvolgimento e supporto. Anche la Pubblica amministrazione deve rendersi conto che il tema è prioritario".

"Vi ringrazio e mi complimento per il nuovo portale, anche il nome è bello e importante. E' un bel segnale", ha detto Locatelli in occasione del lancio del nuovo portale ANSA 'Responsabilmente' dedicato al settore "un tema sentito, che ha bisogno di avere il suo spazio", ha detto il direttore dell'ANSA, Luigi Contu.

"Nel terzo settore il mondo pubblico e privato devono lavorare insieme - ha detto la ministra -. Anche il mondo privato: lo abbiamo visto durante la pandemia, nel terzo settore pubblico e privato possono ottimizzare e raggiungere al meglio i bisogni. Sempre con un confronto stretto, non possiamo decidere da soli. Abbiamo anche l'Osservatorio nazionale sulle persone con disabilità ed uscirà quest'anno il Piano di azione nazionale sul tema della disabilità che comprende tutte le aree. In legge di Bilancio ci sono 360 milioni. Ci sono poi novità interessanti sul Fondo inclusione, con risorse in più nei prossimi anni e abbiamo risorse sulle attività sportive: dall'8 al 15 marzo si terranno i Giochi olimpici delle persone con disabilità intellettiva e relazionale. Per il 2025 abbiamo 300 milioni sul bando lavoro, oltre a 90 milioni per la dimensione abitativa, con la ristrutturazione di immobili e appartamenti per realtà che creano percorsi di autonomia abitativa".

"E' iniziata - ha affermato Locatelli - la sperimentazione del Progetto di vita. E' un tema importante: vogliamo dare concretezza. Nel decreto 62 ci muoviamo su 2 ambiti: la commissione di valutazione di invalidità civile dove introduciamo anche la valutazione qualitativa e poi introduciamo il Progetto di vita, fondamentale per superare la frammentazione che esiste; la persona è una e ha bisogno di tutto, dalle cure alla dimensione relazionale, che dà la possibilità di avere una vita piena, anche sportiva. E' un metodo che obbliga a lavorare insieme mondo sociale e sanitario, non è stato facile. Ora nel 2025 la sperimentazione sarà su nuove province, vorremmo aggiungerne 1 per ogni regione, per ora sono 9; poi, dalla primavera, vorremmo inserirne di nuove, la legge infatti prevede una progressività. La formazione continuerà per tutto l'anno per fare un salto di qualità".

