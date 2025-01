Con i Lions le Universiadi di Torino sono senza barriere

E' grazie all'impegno del Lions International che, per la prima volta, i Fisu World University Games (Wug) saranno totalmente senza barriere, aperti a tutti gli atleti che competeranno negli stessi giorni, dal 13 al 23 gennaio 2025, e sugli stessi campi di gara, nelle discipline di sci alpino e sci di fondo. Ad aprire le competizioni di para giant slalom saranno il para atleta Marco Croce e il suo accompagnatore Alessandro Battaglino. Ventisette i para atleti con disabilità motorie permanenti agli arti e ipovedenti, che alloggeranno al villaggio olimpico di Bardonecchia e i Lions si occuperanno principalmente di quelli che necessitano del trasporto in carrozzella sui campi per lo skisitting.

"Il motto del Lions Club International - ricorda il governatore Roberto Turri - è 'we serve' ed è con questo spirito che abbiamo dato l'input a questi primi Wug aperti a tutti gli atleti universitari e la nostra disponibilità a collaborare con particolare attenzione ai para-atleti di skisitting". In occasione dei Giochi verrà, inoltre, lanciata una campagna di sensibilizzazione all'iscrizione ai Lions Club Universitari e a tutti gli atleti sarà consegnata una pin creata per l'occasione con lo slogan 'Inclusivity First'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA