Tecnologia per atleti e fan dei Giochi Paralimpici

Samsung Electronics, partner olimpico e paralimpico mondiale, con la tecnologia Galaxy supporta le esperienze connesse di atleti e fan dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Sui circa 5.000 smartphone Galaxy Z Flip6 Olympic Edition dati in dotazione agli atleti dei Giochi ci sono servizi e app che supportano le più recenti funzioni di IA e accessibilità del colosso tecnologico. Come la funzione interprete che traduce istantaneamente le conversazioni in diretta; Bixby Vision per l'accessibilità che fornisce descrizioni audio delle immagini e dell'ambiente circostante; e Relúmĭno outline che migliora il contrasto e la luminosità dello schermo o rende più nitidi i contorni delle immagini per aumentare la visibilità, consentendo agli atleti ipovedenti di navigare senza problemi nelle sedi di gara e di rimanere in contatto con i fan che seguono il loro viaggio a Parigi 2024.



Per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, Samsung ha fornito il proprio sostegno al gruppo di atleti del Team Samsung Galaxy, selezionati per il loro impatto dentro e fuori dal campo di gioco. Comprende il calciatore francese non vedente e tedoforo olimpico Yvan Wouandji e i paralimpici Johannes Floors (para-atletica, Germania), Madison De Rozario (para-atletica, Australia), Ugo Didier (para-nuoto, Francia), Hee-jin Kim (goalball, Corea), Kadeena Cox (para-ciclismo e para-atletica, Gran Bretagna) e Desirée Vila (para-atletica, Spagna).



"Samsung è partner dei Giochi Paralimpici da quasi vent'anni e, in quanto sostenitori attivi del movimento paralimpico, siamo orgogliosi di contribuire a offrire la migliore esperienza possibile per atleti, tifosi, spettatori e volontari ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 con la nostra tecnologia mobile di ultima generazione", ha dichiarato Stephanie Choi, EVP & Head of Marketing of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics.



