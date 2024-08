Tanti atleti già al Villaggio per le Paralimpiadi, 'che spettacolo'

PARIGI - "Sarà un grande spettacolo": il Villaggio atleti a nord di Parigi si è animato di nuovo oggi con l'arrivo dei primi atleti che parteciperanno ai Giochi Paralimpici che inizieranno il 28 agosto. Infatti ne sono arrivati centinaia, nella struttura che ha già accolto i partecipanti all'Olimpiade parigina, attirandosi qualche critica per la qualità del cibo, la scomodità dei letti e la mancanza dell'aria condizionata nelle varie palazzine. Ma di tutto ciò gli atleti delle Paralimpiadi sembrano non preoccuparsi, così ecco che per primi sono arrivati coloro che provenivano da Canada, Emirati Arabi Uniti e Ucraina. Poi i Van e i pullman con i colori ufficiali dei Giochi di Parigi 2024 hanno fatto scendere una dopo l'altra le delegazioni provenienti dai quattro angoli del mondo, in un'atmosfera tranquilla.

Arrivato in Francia questa mattina, il campione ceco di para-archery David Drahoninsky si è detto felice che la competizione si tenga in un paese così vicino al suo, "perchè così i miei amici e la mia famiglia verranno a sostenermi -. Le Olimpiadi sono fantastiche, ma i Giochi Paralimpici lo sono ancora di più perché gli atleti hanno storie difficili da raccontare, quindi sarà un grande spettacolo". Poco più avanti, il personale era impegnato a scaricare dai camion le valigie e le attrezzature degli atleti, comprese le sedie a rotelle, alcune protette da coperture.

Accompagnato dai membri della sua delegazione, Frederick Assor, un paraciclista non vedente del Ghana, spiega che "più che pronto" a partecipare ai Giochi paralimpici di Parigi, che dureranno fino all'8 settembre: "siamo qui per dimostrare che possiamo fare parte a pieno titolo del mondo dello sport".

Si prevede che la maggior parte delle sedi di gara attirerà grandi folle, perché sono stati venduti oltre 1,75 milioni di biglietti per assistere a un evento, secondo quanto hanno annunciato gli organizzatori. In particolare sarebbero già quasi esauriti i tagliandi per assistere a gare di dieci sport, mentre per le altre prove ci sono ancora 800.000 posti disponibili.

La para-taekwondoista venezuelana Valeria Morales, da pochi giorni a Parigi, spera di vincere l'oro nella sua categoria: "Farò di tutto per riuscirci", ha detto al suo arrivo al Villaggio. Ma soprattutto vuole che i para-atleti siano "riconosciuti come sportivi come tutti gli altri".

Quanto ai padroni di casa, la delegazione francese del tennis tavolo per disabili, composta da 19 para-atleti, è entrata nel Villaggio a metà pomeriggio. Uno dei Bleus, Emeric Martin, si è detto "impaziente di mettermi all'opera". "Faremo del nostro meglio, e ovviamente speriamo di conquistare molte medaglie d'oro - ha aggiunto -. Spero anche che davvero ci sia tanta gente come all'Olimpiade". Allo stesso modo, il suo collega Thu Kamkasomphou, che partecipa alle Paralimpiadi per la settima volta, spera che ci sia "lo stesso entusiasmo" dei Giochi Olimpici. "Soprattutto perché questa manifestazione - ha tenuto a sottolineare - è anche un'opportunità per trasmettere messaggi sulla disabilità".

