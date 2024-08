Scherma: all'Aquila la nazionale paralimpica con Bebe Vio

L'AQUILA - È iniziato domenica e si protrarrà fino al 2 agosto il ritiro della nazionale azzurra di scherma paralimpica a L'Aquila, importantissima tappa di preparazione ai Giochi di Parigi 2024 in programma dal 3 al 7 settembre, a cui l'Italia si presenterà con una spedizione record di dieci atleti e tutte le quattro squadre qualificate.

In allenamento collegiale Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Julia Markowska, Michele Massa, Ionela Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia e Bebe Vio Grandis, quest'ultima reduce da una partecipazione a sorpresa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi della settimana scorsa.

Gli atleti sono guidati dal coordinatore del settore paralimpico della Fis, Dino Meglio, e dai responsabili d'arma Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto.

Giovedì primo agosto, alle ore 19, l'intera delegazione sarà accolta nella Sala Ance L'Aquila per un appuntamento con le istituzioni locali e la cittadinanza.

In rappresentanza del presidente della Fis, Paolo Azzi, porterà il saluto e il ringraziamento della Federazione la consigliera federale Rossana Pasquino, componente della squadra azzurra.



