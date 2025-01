A Maratea la prima spiaggia per disabili della costa tirrenica

La prima spiaggia sperimentale attrezzata, accessibile ai disabili, in Basilicata sulla costa tirrenica sarà realizzata a Maratea (Potenza): ne ha dato notizia l'assessore allo sviluppo economico, Francesco Cupparo, comunicando l'approvazione della delibera della giunta regionale.

Il progetto, denominato "Una spiaggia per tutti", si occupa di assistenza a disabili e normodotati in zona marittima ed è sostenuto dalla Federazione italiana nuoto paralimpico Finp e dalla delegazione lucana per una spesa di centomila euro, rientranti nel programma "Basilicata Top Sport".

L'investimento si aggiunge ai 19 interventi infrastrutturali (per 6,5 milioni di euro), del bando "Infra Sport" e ad altri 22 progetti dell'avviso pubblico "Top Sport" (per nove milioni di euro). Cupparo ha sottolineato come il progetto faciliti "la fruizione del mare a persone con diversa abilità motoria, utilizzando metodi e mezzi messi a disposizione dagli enti promotori dell'iniziativa per favorire l'accoglienza turistica individuale e di gruppo, utilizzando il mare e il suo ambiente come elemento socializzante e di integrazione".



