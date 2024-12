Autismo, Napoli rifinanzia il progetto per interventi precoci sui bimbi

È stato rinnovato e prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro il progetto d' Intervento Terapeutico Personalizzato Precoce (ITaPP) che riguarda il territorio della ASL Napoli 2 Nord.

Si tratta di un progetto varato qualche anno fa dopo la cosiddetta "battaglia dei cento giorni" intrapresa dall'associazione La Battaglia di Andrea che portò a uno stanziamento di tre milioni di euro.

"Siamo felici di tutto questo - dichiara Asia Maraucci, presidente de 'La Battaglia di Andrea' - con questa delibera volta a pensare a interventi precoci su bambini autistici il direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord dott. Mario Iervolino ha dato una prova concreta della sua professionalità dimostrando quanto siano importanti per lui le terapie per i bambini e di come interventi precoci su minori fino a 5 anni riducano i tempi di interventi di riabilitazione, dando sollievo alle famiglie e contrastando anche le liste di attesa".

"La prima esperienza di itapp sul territorio è andata benissimo - prosegue Maraucci - abbiamo avuto parecchi feedback positivi da parte dei genitori e questa ulteriore conferma del progetto è una grande conquista".

"Sicuramente c'è ancora molto su cui lavorare, - conclude la presidente de 'La Battaglia di Andrea' - ma ad oggi abbiamo avuto una grandissima prova che con il dottor Iervolino si fanno fatti concreti, quindi rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti".



