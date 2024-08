Inaugurata a Fiumicino la prima spiaggia inclusiva

Inaugurata sul Lungomare della Salute la prima spiaggia libera ed inclusiva di Fiumicino. La "Spiaggia per tutti" e' un progetto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Lazio e coordinato e realizzato dal Comune di Fiumicino. Progettata per essere fruibile da tutti, è dotata di bagni e docce accessibili, pedane e sedie speciali, attrezzata con 50 ombrelloni e 100 lettini, disponibili gratuitamente per il pubblico.

Per garantire la sicurezza ed il supporto ai visitatori disabili e non, saranno presenti, fino al 15 settembre, 2 Bagnini, 4 Assistenti a persone con disabilità formati dalla Regione Lazio, 3 Addetti alla pulizia della spiaggia ed una Guardiania diurna e notturna. Presenti al taglio del nastro il Sindaco ed il vice sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e Giovanna Onorati, il Direttore della Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Paolo Giuntarelli, l'Assessore all'Inclusione Sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e le Forze dell'Ordine. "Ringrazio l'Assessore Maselli per aver partecipato oggi alla cerimonia inaugurale, evidenziando così l'importanza di questa iniziativa, resa possibile grazie al supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio e del Comune di Fiumicino - ha sottolineato Baccini - Con l'apertura della "Spiaggia per tutti" la nostra città dimostra ancora una volta una grande sensibilità verso il valore dell'inclusione sociale e, finalmente, anche le persone con disabilità potranno godere di vacanze confortevoli, senza dover chiedere favori a nessuno, perché è un loro diritto avere accesso ad una spiaggia bella, inclusiva e che garantisca servizi efficienti e dedicati a tutti". La spiaggia, oltre ad essere attrezzata per accogliere anche persone con disabilità, vuole essere un luogo d'incontro che permetta la coesione sociale.

"Il Sindaco Baccini ci ha offerto un'ulteriore dimostrazione della sua sensibilità politica ed umana - ha detto a sua volta Maselli - Vogliamo rendere questa regione ancora più accogliente e inclusiva. Il nostro obiettivo è quello di far si che tutti i 21 comuni del Lazio, oltre a Ponza e Ventotene, abbiano stabilimenti dotati dei requisiti necessari per essere accessibili a tutti. Ad oggi il progetto è stato accolto anche da Ladispoli, Pomezia, Santa Marinella ed Ardea". È inoltre previsto un servizio di trasporto pubblico dedicato ai disabili, con l'obiettivo di facilitare l'accesso delle famiglie alla spiaggia che effettuerà fermate strategicamente posizionate per ridurre le difficoltà legate alla mobilità. La linea circolare, con capolinea presso il Terminal Bus Tpl di Foce Micina, sarà caratterizzata da una frequenza ogni 20 minuti. Le uniche fermate intermedie saranno effettuate a Largo Borsellino e sul Lungomare della Salute. Il percorso, partendo da Foce Micina, prevede la Darsena, il Lungomare, Piazzale Borsellino, Via del Faro, Via di Villa Guglielmi, Via Portuense con ritorno a Foce Micina. La prima corsa alle 06.45 e l'ultima alle 20.15.



