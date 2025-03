Mente in forno, la cucina abbatte le barriere e diventa inclusione

ASCOLI PICENO - 'Mente in forno: quando la cucina abbatte le barriere e diventa inclusione': questo il titolo del corso di cucina a cui stanno partecipando sei utenti del Dipartimento di salute mentale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno. Scopo del progetto, attuato dal Dsm in collaborazione con l'associazione Utes, che mette a disposizione un docente cuoco, e con l'istituto professionale alberghiero 'Buscemi' di San Benedetto del Tronto, che offre spazi e strumenti da lavoro, è quello di stimolare lo stato psicofisico, grazie a un ambiente sereno, delle persone con fragilità.

"Non è solo un corso di cucina sana per gli utenti - spiegano dal Dipartimento di salute mentale dell'Ast -, ma una vera e propria terapia del benessere per loro". Il corso è rivolto a pazienti giovani, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, con abilità e competenze da potenziare e con una prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro. L'attività riabilitativa, progettata da 4 educatori del Dipartimento di salute mentale, è strutturata in 5 incontri che si svolgono, ogni quindici giorni, nei locali dell'istituto alberghiero.

"L'articolazione dell'attività riabilitativa - evidenziano dal Dsm dell'Ast - prevede il raggiungimento di obiettivi prioritari e prefissati, quali incentivare il saper fare e il saper essere, l'autostima, far acquisire competenze di autonomia, di relazione e migliorare lo stile di vita. Rilevante è l'opportunità di inserimento lavorativo, contemplata nel progetto 'Mente in forno', poiché il lavoro, oltre all'aspetto economico, rappresenta la definizione di un ruolo all'interno della società, rafforza l'aspetto di decisionalità della propria vita, definisce la capacità di autodeterminarsi".

"Esperienze come queste sottintendono un lavoro sul recovery dei pazienti - sottolinea il direttore sociosanitario dell'Ast di Ascoli, Sonia Carla Cicero -, ovvero che aiuta a uscire dal 'ruolo' di paziente psichiatrico per riappropriarsi del senso di essere persona/cittadino. E' un esercizio volto a contrastare l'auto-stigma e a mettere a frutto le proprie abilità. Queste progettualità rappresentano un'opportunità di sospensione del giudizio, come a mettere 'tra parentesi' la malattia mentale".

