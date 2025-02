Biblio(in)bici, consegna libri a domicilio nel Napoletano

SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI) - Prende il via in primavera Biblio(in)bici, primo servizio di consegna di libri a domicilio a chi non ha la possibilità di raggiungere la sede di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (Napoli). Un operatore della biblioteca munito di bicicletta si recherà presso le abitazioni di chiunque, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di mobilità, intenda usufruire del prestito di libri, sia che si tratti di persone anziane, con disabilità, che genitori con bambini piccoli. Un'iniziativa che unisce cultura, inclusione e rispetto per l'ambiente e rientra nel progetto 'LeggerMente, la sostenibile leggerezza dell'Essere' che nasce dalla collaborazione tra il Comune di San Giorgio a Cremano, ParteNeapolis e la Bottega delle Parole cui è affidata la gestione della Biblioteca comunale, finanziato da Fondazione con il Sud e Centro per il Libro e la Lettura nell'ambito del bando Biblioteche e Comunità - III edizione.

"Il progetto prevede anche altre iniziative che rientrano non solo nella promozione della lettura ma anche dell'inclusione" afferma il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno che annuncia la nascita di una Quiet Room all'interno della Bibliobimbi. "Vi sarà un angolo dedicato a persone con spettro autistico; un corner progettato per garantire un'esperienza inclusiva e accogliente, pensato per il comfort sensoriale - spiega il primo cittadino - Inoltre, grazie alla collaborazione di diverse realtà associative che hanno aderito al progetto Leggermente, tra cui Noi@Europe, Cooperativa Sepofà, Dodici Stelle Onlus, Terra di Confine APS, porteremo in città l'esperienza dei campi di volontariato e delle attività di arredo partecipato coinvolgendo giovani da tutta Europa" (ANSA)

