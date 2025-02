Una vacanza di relax per tutti nel ravennate grazie a 'La spiaggia dei valori'

FORLI DEL SANNIO - La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha ospitato la presentazione di "La Spiaggia dei Valori", ed in particolare lo sviluppo che al progetto sta imprimendo la sottoscrizione di tre nuovi accordi di collaborazione con l'Asl Romagna, l'Università di Bologna e l'istituto Oncologico Romagnolo. La spiaggia dei valori è realizzata sul litorale di Punta Marina Terme (Ravenna), con l'obiettivo di garantire a tutti, a partire dalle persone con disabilità, la possibilità di una vacanza in relax, assistiti da personale specializzato e da volontari.



La struttura è stata inaugurata nel 2024 nell'ambito del progetto 'In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me', finanziato dalla Regione Emilia-Romagna grazie ad uno stanziamento del Ministero per le disabilità, sulla scorta dell'esperienza avviata già dal 2018 dall'associazione di Faenza 'Insieme a te'. Dal 2018 l'Associazione ha, infatti, reso accessibile la balneazione gratuita a più di 1.400 ospiti, grazie al supporto di più di 2.100 volontari provenienti da tutta Italia. Oltre alla struttura balneare, capace di 30 postazioni con ombrelloni, sdrai e dotazioni specifiche per le persone con disabilità motoria di grado elevato e malattie neurodegenerative.



Un'attività che le è valsa il Premio turismi accessibili 2023 e, nel 2024, l'Oscar dell'ecoturismo di Legambiente e il WEmbrace Award. All'evento era presente il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli. "La Spiaggia dei valori - ha spiegato il Ministro - è un progetto straordinario che coinvolge ormai da tempo tante persone che si mettono a disposizione per garantire assistenza, animazione e compagnia a tante persone e alle loro famiglie. Si tratta di un esempio concreto che dimostra quanto sia indispensabile garantire ad ogni persona anche il diritto di poter avere una vita sociale, relazioni e tempo libero nella propria vita. Ringrazio Debora Donati, presidente di 'Insieme a Te' - ha detto ancora il ministro - e tutti coloro che hanno sposato con coraggio e determinazione questo progetto, che ormai è un punto di riferimento per moltissime persone e anche per le istituzioni del territorio".



