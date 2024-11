Locatelli, far viaggiare tutti è un investimento intelligente

"Non si tratta solo di offrire delle possibilità a qualcuno in più, ma si tratta di investire.

Consentire a tutti di poter viaggiare è un investimento intelligente per i nostri Paesi, per le compagnie aeree e per tutti coloro che intendono farlo dal punto di vista dei trasporti" e non solo in questo settore. Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli intervenendo al convegno "Liberi di volare. Un trasporto aereo accessibile e inclusivo" in cui Enac e Ita Airways hanno, tra l'altro, presentato la nuova edizione della Safety Briefing Card che fornisce le informazioni di sicurezza, creata a sostegno dei passeggeri non vedenti e ipovedenti, con il patrocinio del ministro per le Disabilità.

"Dobbiamo tenere conto che il mondo è cambiato - ha osservato Locatelli - che tutti si vogliono muovere, che nessuno vuole stare chiuso in casa a letto e commiserarsi. Non è più questo il mondo che ci circonda, per fortuna, anche le persone con disabilità molto complessa, con il respiratore e con necessità di supporti elevati, hanno la voglia di spostarsi, di viaggiare e lo possono fare con ragionevoli accomodamenti come prevede la Convenzione Onu ma anche come prevede la riforma sulla disabilità e nel modo in cui stiamo lavorando con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".

Sul tema dell'inclusione per la ministra Locatelli c'è bisogno di "un coordinamento nazionale tra tutte le reti dei diversi trasporti" perchè "c'è ancora molta frammentazione" affinchè "tutti sempre di più nel settore del volo, ma anche in tutti gli altri, comprendano che se noi usiamo una strategia comune, un linguaggio comune riusciamo ad arrivare prima alle persone, soprattutto fanno prima, ad esempio quando prenotano, sanno che c'è un percorso già tracciato che magari è lo stesso nel trasporto aereo ma anche quando si prende un treno o un traghetto. Sicuramente - ha concluso Locatelli - c'è da lavorare ancora tanto, ma sono orgogliosa che sia proprio Enac a fare da regia a tutto questo impianto".



