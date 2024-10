Dalla Lombardia 3 milioni per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità

MILANO - Regione Lombardia, con l'assessorato al Lavoro, lancia il bando 'Innovazione a servizio dell'inclusione ambito disabilità' e stanzia 3 milioni di euro.

"Questo bando - spiega la Regione - ha un obiettivo ambizioso: favorire lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni tecnologiche innovative che rendano i luoghi di lavoro più accessibili e personalizzati per le persone con disabilità.



Grazie all'intelligenza artificiale, alla robotica e ad altre tecnologie all'avanguardia, il bando permetterà alle imprese di creare strumenti e ambienti che garantiscano pari opportunità lavorative e favoriscano l'autonomia dei dipendenti con disabilità".



Il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia e competenze nel settore delle tecnologie digitali. Con un finanziamento massimo di 300mila euro a fondo perduto, pari al 50% delle spese ammissibili, le imprese avranno la possibilità di realizzare progetti concreti di inclusione lavorativa. Per accedere al bando, le imprese dovranno prevedere un investimento minimo di 150mila euro, da realizzare entro il 2026. Le domande potranno essere presentate da novembre 2024 a febbraio 2025.



"L'innovazione tecnologica - ha dichiarato l'assessore regionale a Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi - non deve essere un privilegio, ma una risorsa che abbatte le barriere e offre nuove opportunità di inclusione". "Con il nostro impegno e le risorse messe in campo - ha aggiunto - vogliamo creare un futuro dove nessuno venga lasciato indietro, e dove la tecnologia sia il ponte che unisce competenze, talenti e persone con disabilità al mondo del lavoro".



