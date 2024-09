Accordo fra Consulenti del Lavoro e famiglie con disabilità

Facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro di persone con disabilità in stato di disoccupazione o di esclusione sociale, rafforzando e condividendo buone prassi. È l'obiettivo che si sono posti il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e l'Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (Anffas Nazionale APS) firmando un accordo che mira a garantire alle persone con disabilità il pieno accesso alle opportunità lavorative e l'inserimento al lavoro, nel rispetto delle loro competenze specifiche.

Le parti si sono impegnate a diffondere e implementare gli strumenti - come l'Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro - e le politiche di contrasto all'emarginazione e a sostegno delle fasce sociali più deboli e a maggior rischio di marginalizzazione sociale, con particolare riferimento alle persone con disabilità e alle loro famiglie, anche al fine di individuare ulteriori forme di assistenza e di interlocuzione istituzionale. In particolare, il Consiglio Nazionale dell'Ordine, per il tramite della Fondazione Consulenti per il Lavoro, farà conoscere le opportunità legate all'assunzione delle persone con disabilità, fornendo formazione specifica alle aziende e ai Consulenti che operano nei territori, affinché diventino l'anello di congiunzione tra chi cerca e offre lavoro. Anffas Nazionale APS, invece, individuerà le persone con disabilità e le persone in condizione di emarginazione sociale ed economica da accompagnare nel percorso di inserimento lavorativo e promuoverà l'iniziativa in tutte le sue sedi in Italia, offrendo supporto agli enti aderenti per l'avvio del progetto a livello locale.



