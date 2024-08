Vandalizzato il pattino di salvataggio della spiaggia inclusiva a Fiumicino

Questa notte, sul lungomare di Fiumicino, dove due giorni fa è stata inaugurata la spiaggia libera ed inclusiva, "Spiaggia per tutti", si è verificato un atto vandalico. Il pattino del servizio di salvataggio è stato danneggiato. E' stato rinvenuto stamattina, dagli assistenti bagnanti, con diverse tavole staccate, nonostante la presenza di un servizio di guardiania notturno. Inoltre, sono stati trovati rifiuti di vario genere, tra cui bottiglie di vetro e cartacce



"Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto. Un gruppo di persone, in spregio alle più elementari regole di convivenza civile, ha "bivaccato" sulla spiaggia danneggiando il mezzo che il Comune mette a disposizione per garantire la sicurezza ed il benessere dei numerosi bagnanti che frequentano i nostri lidi in questo periodo - dichiara il delegato al Demanio Marittimo, Massimiliano Catini - Aggiungo che lungo il litorale sono state posizionate apposite isole ecologiche per lo smaltimento dei rifiuti. Se si vuole ammirare il mare o divertirsi non è assolutamente necessario farlo a spese degli altri cittadini. Condanniamo fermamente questo gesto vile e speriamo che non si ripeta in futuro".

