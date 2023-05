Università: docente Uniba nel gruppo di lavoro su disabilità

(ANSA) - BARI, 03 MAG - La docente dell'università Aldo Moro di Bari, Gabrielle Coppola, è stata nominata componente del gruppo di lavoro istituito dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) su Disabilità, Dsa, Bes: nella formazione universitaria e nelle istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musica e coreutica). Lo comunica l'ateneo pugliese in una nota.

L'obiettivo è realizzare un'indagine finalizzata alla rilevazione della presenza ed efficacia percepita delle azioni volte a favorire l'autonomia, l'inclusione e il benessere degli studenti con disabilità, Dsa e Bes nei diversi atenei e istituzioni Afam; l'identificazione delle migliori pratiche realizzate in questi ambiti; l'analisi dei servizi, dell'assetto organizzativo, delle risorse e delle reti di partenariato pubblico e privato attivate a tali fini. Sulla base dei risultati dell'indagine sarà predisposto uno specifico rapporto per rilevare le criticità e diffondere le migliori pratiche adottate dagli atenei e dalle Istituzioni Afam, e informare gli studenti sui servizi loro offerti in questi specifici campi, fornendo alle istituzioni e al governo elementi di valutazione per una piena attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Le attività saranno condotte in stretta collaborazione con il ministero dell'Università e della ricerca, il ministero della Disabilità, gli atenei italiani, in particolare la Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei rettori per le disabilità, e le istituzioni Afam. (ANSA).