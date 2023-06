Asl Bari, 'il 24 luglio chiude cantiere ospedale Monopoli-Fsano'

(ANSA) - BARI, 20 GIU - L'Asl Bari conferma la data del 24 luglio per la chiusura del cantiere del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, a cavallo tra le province di Bari e Brindisi.

Secondo l'ultimo monitoraggio reso noto dall'Asl "le lavorazioni strutturali, edilizie, gli impianti elettrici e meccanici sono in avanzato stato di completamento nei 7 blocchi e su tutti i livelli dell'edificio, sia all'interno sia nelle aree esterne perimetrali".

Nel dettaglio, lo stato di avanzamento del cantiere ha raggiunto complessivamente l'87,57%. Alla data del 15 giugno sono trascorsi 1.646 giorni dall'avvio dei lavori (11 dicembre 2018), pari al 98 per cento del tempo di cantiere stabilito in 1.686 giorni. "La consegna dell'opera - garantisce l'Asl - è prevista e confermata dalla direzione lavori per il 24 luglio del 2023, anche dopo la recente approvazione della quarta perizia di variante, scaturita dalla necessità di stralciare ed eseguire una serie di interventi per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari e finalizzata a migliorare l'opera nella sua funzionalità, peraltro senza aggravio di costi né di tempi di realizzazione".

Le opere strutturali risultano complete al 99% nel piano seminterrato e piano terra e al 100% nel primo e secondo piano e nel piano coperture. Le opere edili interne sono ultimate al 67% nel seminterrato, 86% al piano terra, 84% al primo piano, 85% al secondo e 93% al piano coperture. Impianti elettrici e meccanici risultano completi nei vari livelli in percentuali che oscillano tra un minimo del 79% e un massimo del 97%. (ANSA).