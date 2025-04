Vinitaly, Puglia presente con 106 espositori e 4 consorzi tutela

La Regione Puglia, in sinergia con Unioncamere Puglia, parteciperà alla 57esima edizione del Vinitaly di Verona, ospitando nel padiglione 11, su una superficie di quasi 4mila metri quadri, 106 espositori, tra aziende vinicole e quattro consorzi di tutela (Castel del Monte, Rosso Barletta , Primitivo di Manduria, Salice Salentino).

La fiera internazionale del vino e dei distillati si terrà dal 6 al 9 aprile. Negli spazi istituzionali della Regione Puglia sono in programma 17 tra convegni, incontri e seminari.

"La Puglia al Vinitaly - sottolinea l'assessore regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia - è pronta ad affrontare questioni strategiche relative al cambiamento dei consumi e l'imposizione dei dazi statunitensi, con tutte le componenti della filiera vitivinicola curando contemporaneamente la promozione enogastronomica e del pescato di Puglia e le opportunità di diversificazione e multifunzionalità possibili con l'enoturismo".

Il Vinitaly 2025, spiega la presidente di Unioncamere Puglia, Luciana Di Bisceglie "sarà anche occasione per presentare a livello nazionale una serie di eventi dedicati alla promozione del vino e che tengono insieme l'incoming dei flussi turistici in Puglia e la valorizzazione dei territori".

Per rinforzare la capacità di esportazione dei vini pugliesi, nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 aprile nell'area istituzionale dedicata ai B2B del padiglione 11, le aziende vitivinicole pugliesi potranno incontrare in sessioni dedicate 15 buyer selezionati, per cogliere l'opportunità di ampliare contatti e rete vendita dei propri vini. Nell'area degli show cooking, in programma ogni giorno, sarà possibile degustare abbinamenti cibo-vino con protagonisti anche una serie di prodotti riconosciuti con il marchio di qualità della Regione Puglia, insieme ad esperti delle filiere produttive e della dieta mediterranea.



