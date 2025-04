Vice ministro Valentini, 'difendiamo patrimonio made in Italy'

"Promuovere il made in Italy significa proteggere un patrimonio che non appartiene solo a noi ma al mondo intero. Significa difendere la nostra capacità di creare bellezza, qualità ed emozione attraverso ogni prodotto che porta il marchio made in Italy, la parola Italia. Investire nella sostenibilità, nella digitalizzazione, nella formazione delle nuove generazioni, consente di garantire il nostro sistema". Lo ha detto il vice ministro alle Imprese e Made in Italy Valentino Valentini in un videomessaggio inviato in occasione del convegno sul tema "Identità e innovazione sul territorio: la Moda Italiana tra tradizione e avanguardia" organizzato da Confindustria Taranto.

"La moda italiana - ha aggiunto - ha sempre saputo reinventarsi. Oggi più che mai dobbiamo fare sistema, unire forze e competenze per affrontare le sfide globali con coraggio.

Solo così possiamo continuare a essere un punto di riferimento mondiale non solo per ciò che produciamo ma per ciò che rappresentiamo: eleganza, creatività e innovazione".

Tra gli altri, sono intervenuti il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, il direttore generale Mimit Amerigo Splendori (che ha presentato l'ologramma di Leonardo Da Vinci), il dirigente della Direzione generale politica industriale dello stesso ministero Luca Gentile, il presidente del comitato scientifico "Cluster nazionale Made in Italy" Pietro Pantano.

Il vice ministro ha osservato che "l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie stanno ridefinendo i modelli di business internazionali, aprendo nuove opportunità ma anche richiedendo investimenti significativi in innovazione e trasformazione. In questo percorso complesso supportiamo le imprese con incentivi mirati, come quelli previsti nella legge quadro per la tutela del made in Italy. Stiamo fornendo investimenti per la transizione economica e digitale - ha ricordato - con una dotazione complessiva di oltre 45 milioni di euro dedicati al settore tessile e alla moda".



