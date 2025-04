Tribunale di Bari, avviati lavori per oltre 14 milioni di euro

Sono iniziati i lavori per l'efficientamento energetico e l'adeguamento antincendio e degli impianti tecnologici del Tribunale di piazza De Nicola a Bari.

Le opere per un totale di 14,3 milioni di euro (finanziati in parte dal Pnrr per l'edilizia giudiziaria e in parte dal ministero della Giustizia), sono realizzate dalla Matarrese Spa.

"In questo inizio d'anno la Matarrese Spa, che ha oggi 18 cantieri aperti in totale, ha avviato altri lavori - si legge in una nota del gruppo - per quasi 60 milioni di euro: dal risanamento di reti idriche al potenziamento di ferrovie, fino alla realizzazione o al restyling di edifici pubblici". In particolare, l'impresa barese ha avviato gli interventi di riqualificazione di 17 chilometri della rete idrica Aqp di Mola di Bari per un valore di oltre dieci milioni di euro. In Puglia, infine, sono partiti anche i lavori per la costruzione di case di comunità e strutture socioassistenziali a Taviano, Taurisano e Squinzano mentre, fuori dalla nostra regione, sono stati avviati l'adeguamento sismico di una scuola di Fermo, nelle Marche, la ristrutturazione di complessi ospedalieri in Calabria, a Corigliano, Cosenza e Rogliano e la realizzazione di tre Case di Comunità in provincia di Benevento. I dati di bilancio 2024 dell'impresa barese, appena approvati dal CdA, "evidenziano un valore della produzione di 28,6 milioni di euro (in crescita del 16%) e dinamiche positive per i principali indici economico-finanziari, tra i quali l'utile lordo di 1,4 milioni di euro e netto di 716mila euro (in crescita del 57% rispetto al 2023 e con proposta di destinarlo interamente a Riserve, confermando la volontà degli azionisti di continuare a patrimonializzare l'impresa), e per l'occupazione".



