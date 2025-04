Tennis: Paolini e Cobolli a Bari per Hopman Cup

Jasmine Paolini e Flavio Cobolli rappresenteranno l'Italia del tennis nel torneo internazionale tra nazionali miste a Bari, nella Fiera del Levante, dal 16 al 20 luglio: il capoluogo regionale pugliese ospiterà il prestigioso torneo internazionale Hopman Cup, promosso da Itf e Tennium L'evento e' stato presentato stamattina a Bari dal sindaco di Bari Vito Leccese, dal governatore Michele Emiliano, dal vicepresidente nazionale della Fit Isidoro Alvisi, da David Haggerty presidente della Federazione internazionale Tennis, dalla direttrice del torneo, Iva Majoli, e dal ceo di Tennium, Kristoff Puelinckx.

Haggerty ha elogiato l'antica tradizione di questa manifestazione, dedicata al grande tennista e allenatore australiano Harry Hopman. Puelinckx ha rappresentato la volontà degli organizzatori di rendere "l'evento una esperienza sportiva unica, in un territorio meraviglioso", mentre la direttrice Majoli ha anticipato che gareggeranno sei squadre, e l'Italia sarà rappresentata da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Per il sindaco Leccese "Bari è entusiasta di ospitare un evento sportivo internazionale di tennis", mentre per il governatore Emiliano "la sfida è organizzare la manifestazione così bene da rendere Bari la sede stabile della Hopman Cup anche negli anni a venire".

Il vicepresidente Alvisi, infine, ha ricordato come "i primi successi internazionali della Paolini e di Cobolli siano venuti proprio in tornei pugliesi. La Fit sarà al fianco degli organizzatori, perché ci saranno gli atleti più forti del mondo": Oltre all'Italia, gareggeranno Francia, Spagna, Grecia, Croazia e Canada. L'evento sarà diffuso in chiaro dal canale SuperTennis.



