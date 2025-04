Prodotti chimici vietati dalla Cina, sequestri a Bari

Nel porto di Bari avevano portato dalla Cina oltre 40 tonnellate di Dormex, un prodotto vietato in Europa dal 2008 e usato in agricoltura per anticipare la crescita di viti, ciliegi, kiwi e altri alberi da frutto. Una sostanza bandita perché tossica e potenzialmente dannosa per la salute e l'ambiente, "con possibili effetti di lunga durata", come spiega la guardia di finanza in un comunicato. Per questo, i finanzieri di Bari e funzionari dell'agenzia delle dogane hanno sequestrato il prodotto e denunciato tre persone per falso in atto pubblico (cioè le bollette doganali), frode in commercio e per la violazione della normativa europea di settore. Il Dormex, un fitostimolante, era arrivato a Bari dalla Grecia.

Le prime anomalie erano emerse dal controllo fisico della merce, ed erano relative alle date riportate e alle modalità di trasporto usate per l'importazione, nonché per l'assenza di una corretta etichettatura dei prodotti. Gli esami chimici svolti presso il laboratorio dell'agenzia delle dogane di Bari hanno poi certificato come il prodotto sequestrato fosse cianammide, comunemente chiamato Dormex. Il sequestro, spiega sempre la finanza, "evidenzia l'esistenza di un mercato parallelo di fitostimolanti contraffatti illegali non rispettosi degli standard di sicurezza minimi imposti dall'Unione Europea", e "il commercio e l'utilizzo di prodotti illegali oltre che costituire un fattore di pericolo per la salute dei consumatori, produce una distorsione del mercato con effetti di concorrenza sleale nell'economia reale, a danno di quelle aziende che, operando nella legalità e nel rispetto degli standard imposti dalla normativa vigente, sono obbligati ad adottare processi produttivi maggiormente costosi".



