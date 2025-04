Politecnico di Bari partner del nanosatellite Guaranisat-2

Il Politecnico di Bari è partner di una collaborazione internazionale per il lancio del nuovo nanosatellite Guaranisat-2 dell'Aep, Agenzia Spaziale del Paraguay. Il progetto, prossimo alla fase finale, ha coinvolto oltre all'Aep, il Kyutech - Kyushu Institute of Technology e la Jica- Agenzia di cooperazione internazionale del Giappone; il Jpl - Jet Propulsion Laboratory della Nasa, Stati Uniti e l'Agenzia spaziale del Messico.

Per l'Italia partecipa la startup Astradyne, una delle imprese innovative lanciate da Binp Poliba, l'incubatore del Politecnico e vincitrice del Premio Primo Round, come miglior startup dell'anno, all'Italian Tech Week 2023. "Astradyne - spiega una nota - fornisce i pannelli solari, ultraleggeri e ripiegabili, installati sul nanosatellite, mentre il Politecnico ha curato il coordinamento tecnico e istituzionale delle attività tra i partner internazionali".

Inoltre, l'Ateneo ha dato supporto alla valutazione tecnico-scientifica di compatibilità tra le tecnologie di bordo, in particolare all'integrazione dei pannelli solari. Le attività sono state condotte dal Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell'informazione, in particolare dal gruppo della professoressa Caterina Ciminelli, con il supporto dell'astronauta Roberto Vittori, docente della Scuola di Dottorato del Politecnico.

"La presenza del Politecnico di Bari - ha commentato il rettore, Francesco Cupertino - tra i partner istituzionali del progetto, accanto alle agenzie spaziali, è un riconoscimento al contributo tecnico, scientifico e strategico del nostro ateneo che rafforza la cooperazione tra Italia e America Latina, proprio nell'anno del centocinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Paraguay".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA