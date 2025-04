Infermieri aggrediti in ospedale Bari, Asl 'ennesimo episodio'

Due infermieri in servizio nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Bari sono stati aggrediti nella notte fra il 30 e il 31 marzo scorso. Si tratta in un uomo e una donna: entrambi hanno riportato ferite lievi, con una prognosi rispettivamente di cinque e otto giorni. A darne notizia è la Asl Bari. Ad aggredire i due professionisti è stato un paziente psichiatrico arrivato in codice arancione, "trattato in tempi adeguati e sottoposto ad accertamenti ematochimici", evidenzia l'azienda. "Stigmatizziamo l'ennesimo episodio di violenza frutto di un atto imprevedibile - commenta il direttore generale, Luigi Fruscio - Personalmente ho sentito i nostri due infermieri per esprimere la profonda solidarietà della Asl, assicurandogli tutela in tutte le sedi opportune".



