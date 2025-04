Grotta del Quaternario scoperta durante lavori fogna a Lecce

Una grotta carsica risalente al Quaternario è stata scoperta tra Lecce e la marina di Santa Caterina durante gli scavi per la realizzazione della fogna. La cavità, profonda circa 16 metri e larga 10, è stata ispezionata da vigili del fuoco con il nucleo SAF del comando di Lecce.

Si tratterebbe di una cavità del quaternario rimasta nascosta perché l'ingresso era stato tombato dagli eventi geologici succedutisi nei secoli e sarebbe costituita da un unico ambiente. Il sito è stato ispezionato con il gruppo speleologico neretino. Al termine delle operazioni alle quali ha partecipato anche personale dell'Ufficio tecnico comunale, l'area è stata messa in sicurezza per permettere il transito.





