A Casa Sollievo tomografo Pet Tac da fondazione americana

Al poliambulatorio Giovanni Paolo II della fondazione Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) arriva il nuovo tomografo Pet Tac.

L'apparecchiatura, fondamentale per la stadiazione delle patologie oncologiche, è stata donata dalla Padre Pio Foundation of America con uno stanziamento da 2milioni e 600mila euro. "Discovery IQ Gen 2 - ha spiegato Elio Perrone medico responsabile dell'unità di medicina nucleare e del centro Pet Tac dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza - oltre ad acquisire immagini diagnostiche eccellenti, è in grado di correggere il movimento quantificando con maggiore precisione anche le lesioni più piccole. Migliorata in termini di sensibilità, la nuova apparecchiatura permette acquisizioni più veloci con un minore utilizzo di radiofarmaco al fine di ridurre la radioesposizione del paziente".

Per Andrew Becker presidente del consiglio di amministrazione della Padre Pio Foundation of America "è un grande piacere poter aiutare l'ospedale di Padre Pio in modo tale da contribuire a salvare delle vite.

Per Julie Fitts Ritter direttrice generale della Padre Pio Foundation of America "personalmente sono stata visitatrice e paziente dell'ospedale. Ho sperimentato il tocco premuroso di Padre Pio attraverso il personale medico e sanitario di Casa Sollievo della Sofferenza". "La dotazione del nuovo tomografo - ha sottolineato Gino Gumirato direttore generale di Casa sollievo - unitamente alla seconda consolle robotica chirurgica, al secondo acceleratore lineare di ultima generazione e al nuovo angiografo attualmente in fase di collaudo, tutte apparecchiature acquistate recentemente, confermano l'implementazione a San Giovanni Rotondo di una piattaforma di diagnosi e cura di area oncologica di straordinario livello tecnologico e professionale, con l'obiettivo ultimo di rendere Casa Sollievo della Sofferenza un cancer center di livello nazionale". "Investire su seconda Pet Tac in questo ospedale è importante perchè vuol dire rafforzare il ruolo di casa sollievo della sofferenza come cancer center" - ha dichiarato il vice presidente della regione Puglia Raffaele Piemontese



