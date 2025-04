Giuli, 'Italia all'avanguardia sul recupero dei beni trafugati'

"Bisogna andare orgogliosi sia per la capacità di ottenere dei beni trafugati, e su questo l'Italia come sapete è all'avanguardia perché il Nucleo tutela del patrimonio lavora in modo eccezionale; sia per la fortuna di avere un manufatto tutto da studiare oltre che da godere esteticamente". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo aver visitato la mostra 'Forme e colori dell'Italia preromana' allestita in una scuola primaria a Canosa di Puglia, nel nord Barese.

Giuli ha confessato di essere rimasto stupito dalla "qualità estrema della manifattura degli oggetti e da un ritrovamento straordinario che non conoscevo", ha spiegato in riferimento a un grande frammento di dipinto murale con scena figurata, forse proveniente da un ipogeo della Daunia. La scuola Mazzini in cui si trova la mostra ospiterà anche il museo nazionale di Canosa di cui "è già stata fatta l'assegnazione: i lavori sono previsti e mi risulta che tutto proceda secondo i programmi", ha continuato il ministro. Poi, sull'arrivo in Puglia della reliquia di San Nicola trafugata e ritrovata in Canada ha specificato di "non poter fare un annunci o proclami ma - ha assicurato - arriva".



