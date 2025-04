Dichiarato inagibile palazzo disabitato a Foggia

È stato dichiarato inagibile palazzo Caione, edificio che si trova nel centro storico di Foggia, in via Arpi, disabitato da diversi anni. Il palazzo è stato transennato a causa di alcune infiltrazioni verificatesi dopo le piogge degli ultimi giorni ed interdetto al passaggio pedonale e veicolare. Transennata ed interdetta anche la parte retrostante dello stabile. Da questa mattina hanno operato sul posto i vigili del fuoco e i tecnici comunali che hanno escluso problemi per i palazzi adiacenti. La polizia locale ha predisposto la chiusura temporanea di via Arpi anche ai pedoni mentre il Comune sta predisponendo un'ordinanza per la messa in sicurezza del palazzo da parte della proprietà.



