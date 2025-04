Con Bf e Ciheam di Bari in Congo i principi del Piano Mattei

"La sicurezza e la sovranità alimentare sono temi centrali nella politica estera dell'Italia, in particolare in Africa. Nella cornice del Piano Mattei, questa iniziativa incarna pienamente i principi del nostro nuovo approccio verso il continente africano, attraverso un partenariato pubblico-privato e una collaborazione paritaria con il Paese partner": lo ha dichiarato Enrico Nunziata, Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Congo, commentando la firma dell'accordo-quadro tra Bf International, il più importante gruppo agroindustriale italiano, e il Governo congolese per incrementare la sicurezza e la sovranità alimentare del Paese africano.

"Siamo molto lieti di poter mettere a sistema le migliori conoscenze e competenze delle eccellenze del nostro Paese, al fine di accrescere il livello di sovranità alimentare della Repubblica del Congo grazie ad un'agricoltura sostenibile e innovativa, puntando sulla formazione e generando valore per le comunità locali", ha aggiunto l'Ambasciatore come riporta un comunicato di Bf Spa diffuso ieri 31 marzo annunciando l'iniziativa italiana pubblico-privata di supporto al rafforzamento degli ecosistemi agroalimentari in Africa attraverso il Ciheam di Bari e col sostegno del settore privato italiano.

"Non possiamo che dirci fieri del fatto che un pezzo del Saper fare italiano contribuirà significativamente alla crescita del Paese, nostro partner e amico." - ha dichiarato Nunziata.

Nel comunicato il gruppo sottolinea che l'iniziativa italiana "si pone l'obiettivo di rafforzare le filiere agro-alimentari dei Paesi africani partner - in questo caso ampliando e rafforzando il rapporto con la Repubblica del Congo, storico interlocutore dell'Italia - per ridurre il loro grado di dipendenza dall'estero in materia alimentare attraverso la realizzazione di una model farm, esempio delle migliori pratiche agricole, di gestione sostenibile, innovazione tecnologica e trasferimento di know-how".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA