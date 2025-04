Monopoli-Potenza, gara valida per la 35/a giornata del girone C della serie C, in programma domenica prossima, 6 aprile, alle ore 15, allo stadio Veneziani, si giocherà senza la presenza dei tifosi ospiti. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della società lucana, specificando che "il prefetto della provincia di Bari ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi del settore ospiti ai residenti nella provincia di Potenza".



