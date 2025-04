Assalto a un postamat a Barletta, ladri in fuga a mani vuote

Lo sportello automatico dell'ufficio postale in via Vincenzo Casale a Barletta è stato fatto esplodere la scorsa notte intorno alle tre. La deflagrazione ha danneggiato l'erogatore di banconote e due auto parcheggiate nelle vicinanze. Non si registrano feriti. I malviventi sono fuggiti a mani vuote, non riuscendo a portare via il denaro. Secondo quanto emerso finora, avrebbero usato la cosiddetta tecnica della marmotta, inserendo materiale esplosivo nella fessura per il prelievo delle banconote. Indagano i carabinieri.



