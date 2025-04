Al Petruzzelli prima di 'Danze di un rivoluzionario malinconico'

Il Petruzzelli di Bari domani sera ospiterà, alle 20.30, un nuovo concerto dell'orchestra del teatro condotta dal direttore stabile Stefano Montanari, con solista d'eccezione il pianista Andrea Lucchesini.

In programma, di Carl Maria von Weber, Ouverture dall'opera "Oberon"; di Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto n. 1, in sol minore, op. 25; di Salvatore Sciarrino, Danze di un rivoluzionario malinconico, per orchestra (2023) in prima esecuzione assoluta, commissionata dalla fondazione Teatro Petruzzelli; di Franz Liszt, Les Préludes, poema sinfonico n. 3.

Montanari si è diplomato in violino e pianoforte e in musica da camera con Pier Narciso Masi all'Accademia Musicale di Firenze e ha inoltre studiato con Carlo Chiarappa al Conservatorio di Lugano. Già primo violino dell'accademia Bizantina, è direttore musicale dell'ensemble barocco 'I Bollenti Spiriti' di Lione.

Lucchesini si impone giovanissimo all'attenzione internazionale vincendo il concorso internazionale 'Dino Ciani' del teatro alla Scala di Milano e da allor, suona a in tutto il mondo con orchestre prestigiose ed i più grandi direttori. I biglietti sono in vendita al botteghino del Petruzzelli e sul sito viva ticket.



