Al Ciheam Bari un accordo per lo sviluppo agricolo del Pakistan

Visita al Ciheam Bari di una delegazione del Pakistan education endowment fund (Peef), organizzazione senza scopo di lucro che opera all'interno del ministero dell'Istruzione federale e della Formazione professionale del Pakistan.

Per quattro giorni, da oggi al 4 aprile, sono previsti incontri istituzionali, visite a impianti di trasformazione dell'olio d'oliva, vivai e centri di ricerca agraria, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni italiane e pakistane nell'ambito della formazione accademica e professionale per lo sviluppo agricolo. La visita culminerà con la firma di una lettera di intenti, un accordo tra Ciheam Bari e Peef per promuovere la formazione tecnica e professionale, attraverso corsi dedicati alle tecniche agricole moderne, all'agricoltura sostenibile, alla gestione dell'olivicoltura e alla trasformazione agroalimentare, con particolare attenzione all'empowerment di giovani e donne delle comunità rurali del Pakistan.

In particolare il Peef finanzierà borse di studio per master e dottorati da svolgersi al Ciheam Bari, con l'obiettivo di formare esperti in agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e cambiamenti climatici. Particolare attenzione sarà rivolta al rafforzamento della filiera olivicola pakistana.



