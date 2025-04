Aeroporti Puglia, a marzo + 20% passeggeri rispetto al 2024

A marzo gli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia hanno registrato un aumento del 20% del traffico di passeggeri rispetto allo stesso mese dello scorso anno, e del 18% rispetto al primo trimestre del 2024. I dati sono diffusi da Aeroporti di Puglia (Adp). Per Bari si rilevano un + 23% su base mensile e un +20% nel trimestre; per l'aeroporto di Brindisi la crescita è pari all'11% mensile e al 9% progressivo. "L'aeroporto di Foggia - spiega una nota di Adp - continua a segnare un eccezionale incremento: +150% a marzo e un incredibile +162% su base trimestrale". "Questa crescita straordinaria - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - deriva da una strategia basata su investimenti mirati, nuove rotte e un costante miglioramento dei servizi offerti ai passeggeri. La crescita di Foggia, ad esempio, dimostra quanto fosse necessario e strategico puntare su questo scalo che oggi rappresenta un'opportunità concreta per la mobilità e lo sviluppo del territorio". "Aeroporti di Puglia continuerà su questa rotta, mettendo in campo - ha aggiunto - tutte le attività necessarie per migliorare la connettività e consolidare la posizione della regione nel panorama aereo europeo e internazionale".

"Questi dati - ha sottolineato l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Puglia, Debora Ciliento - confermano l'eccellente lavoro svolto da Aeroporti di Puglia e da tutti gli operatori del settore". "Il rilancio di Foggia è un successo che premia gli sforzi fatti e dimostra che investire sulle infrastrutture è la chiave per lo sviluppo. Bari e Brindisi continuano a crescere, e questo significa - ha concluso - più opportunità per la nostra economia e il nostro turismo".



