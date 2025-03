Un operaio di 47 anni è rimasto ferito mentre si trovava in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi, dove si stavano eseguendo degli scavi. L'uomo, impiegato in una ditta che esegue lavori per conto dell'Acquedotto pugliese, sarebbe stato colpito dal braccio meccanico di un escavatore. E' stato trasportato in ospedale dove viene sottoposto ad accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita. Indaga lo Spesal con l ausilio della polizia locale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA