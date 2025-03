Sitael inaugura con Urso la sua Space Factory 4.0

Sitael, azienda a capitale privato, 100% italiana e leader nel settore aerospaziale, "ha inaugurato il completamento della sua Space Factory 4.0, co-finanziata dall'Agenzia Spaziale Italiana grazie ai fondi del Pnrr. Al taglio del nastro - spiega una nota - presenti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente dell'Asi, Teodoro Valente, il residente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il ceo ed il managing director di Sitael, Chiara Pertosa e Marco Molina, e il presidente della Angel Holding, Vito Pertosa".

Si tratta - viene spiegato - di un hub ultramoderno e sostenibile per l'integrazione e test, a km zero, di satelliti, a Mola di Bari. Una camera pulita di oltre 1.000mq ed un centro di qualifica spaziale che consente di verificare le prestazioni, in un ambiente simulato, dei satelliti appena assemblati riducendo i tempi e garantendone la qualità. L'investimento della Holding Angel - gruppo che sviluppa alta tecnologia per i settori del ferroviario, dell'aerospazio e meccatronica digitale - negli anni supera i 40 milioni di euro, una parte dei quali co-finanziati dall'Asi con fondi del Pnrr, dal Mimit e dalla Regione Puglia. "Questa giornata - commenta Chiara Pertosa - rappresenta un traguardo importante per Sitael e per l'Agenzia Spaziale Italiana nostro partner per l'estensione della Fabbrica dei Satelliti appena inaugurata. Confermiamo il nostro impegno e la nostra visione imprenditoriale sui quali si è innestata la collaborazione con Asi per il potenziamento della fabbrica. Abbiamo una capacità produttiva di satelliti che può rispondere prontamente alle esigenze e alle opportunità istituzionali Nazionali ed Europee, nonché a quelle commerciali. Tutto questo grazie alla cultura industriale che viene dalla nostra Holding.

' PLATiNO-1' questa settimana lascia il nostro stabilimento ed è la conferma che risultati di eccellenza possono essere raggiunti anche dalle imprese interamente private del settore quando c'è partnership con le nostre agenzie di riferimento, Agenzia Spaziale Italiana ed Agenzia Spaziale Europea. Stiamo investendo in maniera significativa su nuovi prodotti, particolarmente innovativi, con il giusto bilanciamento tra costi di produzione e affidabilità. Satelliti e applicazioni utili alle persone".





