Petrasso (Fim Cisl), difendere primato industria manifatturiera

Rinnovare il contratto nazionale metalmeccanico e aumentare la sicurezza sul lavoro. Sono le principali richieste del settore anche in Puglia, rinnovate oggi a Bari in occasione del congresso regionale della Fim Cisl Puglia al quale hanno partecipato, fra gli altri, la segretaria nazionale della Fim Cisl, Giovanna Petrasso, e il segretario generale della Fim Cisl Puglia, Michele Tamburrano. "Come sindacato - ha detto Petrasso - abbiamo una responsabilità sociale ed è difendere il nostro primato di essere una delle più grandi industrie manifatturiere d'Europa". "Dall'altra parte - ha aggiunto - dobbiamo essere realisti e renderci conto che ci sono dei settori in profonda crisi, il settore dell'auto è uno di questi, il settore siderurgico ne fa anche parte", anche se "abbiamo delle potenzialità".

"Oggi - ha aggiunto la segretaria - il settore metalmeccanico vive delle contraddizioni profonde. Ci sono settori che tirano bene, che guardano l'export, che affermano nel mondo il primato della capacità produttiva manifatturiera della nostra industria, e settori che guardano al futuro con grande difficoltà". Di qui la richiesta di "un impegno non soltanto dell'Italia ma dell'Europa a difendere la propria industria manifatturiera". Il sindacato, ha concluso, sta inoltre "intavolando un rafforzamento delle relazioni con i sindacati europei, soprattutto con quelli tedeschi. Dobbiamo fare quello che storicamente si dice l'unione fa la forza, oggi questa unione dobbiamo farlo anche a livello internazionale".



