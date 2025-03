Nuovo rettore università di Bari sarà eletto il 21 e 22 maggio

Si terranno il 21 e 22 maggio prossimi le elezioni per il nuovo rettore dell'università Aldo Moro di Bari, che sarà in carica fino al 2031 prendendo il posto di Stefano Bronzini. L'ateneo pugliese ha pubblicato il bando che disciplina la nomina: le candidature, con le relative linee programmatiche, potranno essere inviate fino a mezzogiorno del 23 aprile. I seggi saranno aperti nella prima giornata dalle 9 alle 19 e il giorno successivo dalle 9 alle 16. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti si tornerà alle urne il 28 maggio (dalle 9 alle 19) e il giorno successivo (dalle 9 alle 16). Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza assoluta nella seconda votazione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti il 4 giugno (dalle 9 alle 19) e il 5 giugno (dalle 9 alle 16).

Il regolamento prevede che le prime due votazioni siano valide se a prendervi parte sia almeno il 40% degli avanti diritto. Nel caso in cui il quorum non sia raggiunto alla seconda tornata elettorale, saranno indette nuove elezioni mediante apposito bando, da emanare non meno di 30 giorni dopo.

Al momento sono sei le personalità che hanno dato la propria disponibilità a ricoprire la carica di rettore, in attesa del bando che da oggi permetterà di inviare la candidatura ufficiale. Si tratta di Danilo Caivano (professore ordinario di Sistemi di elaborazione dell'informazione), Roberto Bellotti (direttore del dipartimento di Fisica), Nicola Decaro (direttore del dipartimento di Medicina veterinaria), Paolo Ponzio (direttore dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica), Luigi Palmieri (direttore del dipartimento di Bioscienze) e Alessandro Bertolino (direttore del dipartimento di Biomedicina traslazionale e neuroscienze).



