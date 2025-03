Giuli inaugura Archivio di Stato Barletta, 'custodirà la storia'

"Anche gli aspetti simbolici di determinati eventi hanno un significato profondo. Questo luogo è stato un complesso monastico, una caserma dove ci si prepara alla battaglia: la sintesi perfetta di una vita attiva e contemplativa di una comunità. Nella parola archivio c'è la parola archè, l'origine, il principio. Ed è molto bello che in un luogo del genere si celebri l'istituzione del deposito delle origini, la filogenesi di una comunità". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine della inaugurazione della sede dell'Archivio di Stato a Barletta.

"È un luogo che non sarà soltanto di lettura, di consultazione, ma anche di socialità, di condivisione e, lasciatemi dire, anche di digitalizzazione e quindi di custodia affinché - ha aggiunto - un materiale così delicato e così pregiato trovi non soltanto la possibilità di essere consultato, ma anche preservato nella durata della storia".

Sui ritardi nell'istituzione della sede dell'archivio, il ministro ha replicato: "Siamo tutti sempre in ritardo sull'orologio della storia, ma in questo caso siamo arrivati puntuali almeno oggi a questo appuntamento e siamo orgogliosi di restituire a questa comunità un patrimonio di questa importanza".

"I depositi di documenti, spesso caratterizzati da un'impostazione monoculturale, possono essere valorizzati arricchendoli con i fondi archivistici provenienti dagli Archivi di Stato di varie città e municipalità ed è questo - ha proseguito - che rende questo progetto particolarmente significativo: il dialogo tra le istituzioni e i luoghi del sapere e della conoscenza, contribuendo a mantenere viva la memoria storica".



