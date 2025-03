Hanno forzato un posto di blocco e hanno speronato l'auto dei carabinieri contro i quali hanno sparato alcuni colpi di pistola per poi fuggire. E' accaduto la scorsa notte a Bari. Nessun carabiniere è rimasto ferito.

Sono in corso le indagini per risalire alle due persone a bordo dell'auto, una Mercedes, che poi hanno fatto perdere le proprie tracce all'altezza dell'aeroporto di Bari-Palese.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA