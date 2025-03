Bari intitola giardino a Tina Anselmi, 'dedita a pace sociale'

Da oggi un''area di corso Alcide De Gasperi (tra il civico 379 e 381) è intitolata a Tina Anselmi, ministra, deputata della Repubblica italiana e partigiana della democrazia. Alla cerimonia, questa mattina, hanno partecipato fra gli altri la vicesindaca Giovanna Iacovone, l'assessora regionale all'Ambiente e alle Politiche di genere Serena Triggiani, e la consigliera comunale Giovanna Salemmi, promotrice dell'iniziativa che rientra nella 'Campagna 8 marzo, 3 donne, 3 strade', promossa dall'associazione Toponomastica femminile e sostenuta dall'Anci per onorare la memoria delle donne che hanno lasciato un segno nella storia locale, nazionale e internazionale.

Anselmi è stata ricordata non solo per il suo ruolo politico, ma anche "per l'impegno profuso nel promuovere una cultura di pace e di giustizia sociale, per le sue doti di equilibrio, dirittura morale e intransigenza istituzionale che le fecero guadagnare l'ampio consenso di tutte le parti politiche, e per aver esaltato il ruolo della donna nella politica e nella società, attraverso il suo esempio di vita e la sua attività politica".

"Come assessora alla Toponomastica - ha detto Iacovone - ho assunto l'impegno, che porterò avanti con determinazione, di dedicare sempre più spazi pubblici della nostra città a donne che, a livello nazionale, internazionale e locale, hanno avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della democrazia e della nostra storia politica, culturale e sociale". Tina Anselmi, ha aggiunto, "è sicuramente tra queste: una donna coraggiosa, determinata e generosa che ha lavorato per il benessere delle cittadine e dei cittadini del nostro Paese senza discriminazioni".



