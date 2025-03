A Bisceglie lavori per ampliare la caserma dei carabinieri

Il comune di Bisceglie investirà 220mila euro per ristrutturare il piano seminterrato - attualmente abbandonato - dell'immobile che attualmente ospita la tenenza dei carabinieri, per realizzare nuovi alloggi per i militari e adibire l'area che ora è occupata dagli alloggi ad una nuova sede per l'ascolto protetto.

L'annuncio dell'avvio dei lavori è stato dato oggi in una conferenza stampa. L'intervento, è stato sottolineato, permetterà di rendere ancora più prossimi i carabinieri alla città di Bisceglie e a migliorare la percezione di sicurezza, grazie anche a un potenziamento dell'organico. Le opere che daranno nuova vita a un'area storica della attuale tenenza. Si tratta di "una parte che nel tempo è stata adibita a vari usi: da carcere mandamentale della Pretura all'emergenza abitativa e da ultimo, prima che venisse costruita la recinzione, è stata occupata da persone che non ne avevano titolo", ha spiegato il colonnello Massimiliano Galasso, comandante provinciale dei carabinieri Bat. "La tenenza è un reparto che esprime prevenzione e contrasto al massimo livello grazie a cui nell'ultimo anno, si è registrato un calo del 18% dei reati a Bisceglie".

L'area che sarà ristrutturata ospiterà gli alloggi dei militari "con tutti i necessari accorgimenti logistici per creare un reparto vivibile - ha aggiunto Galasso - mentre al primo piano faremo una zona dedicata esclusivamente alle vittime vulnerabili con una nuova sala per l'ascolto protetto". Il restauro permetterà un aumento di organico che permette di creare un presidio nei luoghi della movida. "Tutte le sere ci sarà una pattuglia appiedata a tutela della legalità", ha continuato il comandante. Le risorse impegnate dal Comune "daranno nuova vita a degli spazi che erano completamente abbandonati e non più funzionali e ci aiuteranno a mantenere il presidio della città aumentando la percezione della sicurezza", ha concluso il sindaco Angelantonio Angarano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA