A Bari un incontro per le scuole dedicato al mare

Si intitola 'Il mare e la sua protezione' l'incontro che domani alle 10, sarà ospitato nel teatro Piccinni di Bari e organizzato da Greenpeace Italia, dall'associazione Fratelli della costa - Tavola di Bari, con la collaborazione del Comune di Bari. L'appuntamento, presentato questa mattina, è dedicato alla tutela della biodiversità marina e coinvolgerà 300 studenti delle scuole secondarie superiori della città. "Vogliamo riflettere insieme ai ragazzi sulle conseguenze dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici, che stanno mettendo a repentaglio la biodiversità del sistema marino", ha spiegato l'assessore comunale alla Conoscenza, Vito Lacoppola evidenziando che "sarà mostrato concretamente cosa accade se non si tutela il mare, ma ci si confronterà anche su possibili soluzioni". "Il mare Mediterraneo e le acque pugliesi sono ricche di biodiversità e necessitano di maggiori aree protette per far fronte agli impatti dei cambiamenti climatici e a diverse forme di inquinamento", ha chiarito Giuseppe Ungherese di Greenpeace Italia. Nicola Muciaccia, presidente di Fratelli della costa ha ricordato che l'associazione è "una comunità spirituale internazionale che ha il culto e il rispetto per il mare. A Bari la fratellanza è nata nel 1958 e il nostro obiettivo è proteggere il mare, tutelarlo, valorizzarlo, anche con iniziative di sensibilizzazione come quella di domani".

All'incontro di domani parteciperanno tra gli altri il sindaco di Bari Vito Leccese e l'ammiraglio Vincenzo Leone mentre il presidente della commissione europea all'Ambiente, Antonio Decaro, invierà un video come contributo alla discussione.





