A Bari PiediBus, andare a scuola nel rispetto dell'ambiente

Pettorine colorate e zaini in spalla.

In fila indiana per raggiungere a piedi la scuola, conciliando rispetto per l'ambiente e attività fisica. Con un dolce pit stop. È il PiediBus, un mezzo di trasporto che si poggia sulle gambe dei piccoli studenti che a Bari frequentano la scuola secondaria di primo grado Carducci. L'avvio del progetto, questa mattina, ha coinvolto anche il sindaco del capoluogo pugliese, Vito Leccese, che ha monitorato le due linee, una rossa partita da piazza Garibaldi e una verde con capolinea nei giardini Isabella d'Aragona, realizzate con il supporto degli operatori della cooperativa Equal Time e della polizia locale. Entrambe le linee prevedendo una fermata intermedia denominata kiss&Go.

"Il progetto non solo incoraggia i più piccoli a muoversi in modo autonomo, ma li educa anche a comprendere l'importanza di una mobilità alternativa e sostenibile - ha spiegato Leccese -.

Camminare insieme verso la scuola è un'opportunità per sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, per favorire la socializzazione e per insegnare il rispetto dell'ambiente, valori che sono alla base di una società più sana e responsabile".

Finora sono sei gli istituti scolastici che hanno aderito a PiediBus Bari e nel corso della sperimentazione dei percorsi, verranno raccolti dati utili a valutare l'impatto del progetto e apportare eventuali miglioramenti. Dal Comune fanno sapere che "dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie che vogliano partecipare attivamente al progetto possono inviare una mail all'indirizzo dedicato piedibuscomunedibari@gmail.com".



