Ciclista tedesca travolta da un'auto sul Gargano, è grave

Una turista tedesca di 63 anni in sella ad una bicicletta è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 89 che collega Foggia al Gargano all'altezza dello svincolo per Monte Sant'Angelo. Ancora da chiarire con precisione da dinamica dell'incidente su cui stanno indagando i carabinieri. La donna è stata travolta da un'automobilista a bordo di una C3. E' stata poi trasportata in elisoccorso al policlinico di Foggia dove è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. A prestare i primi soccorsi è stata una dottoressa in servizio al pronto soccorso di Foggia che negli istanti dell'incidente transitava in zona e che ha allertato la centrale operativa.



